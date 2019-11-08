الجزائر تدين بشدة الهجوم الارهابي على حافلة عمال ببوركينافاسو

أدانت الخارجية الجزائرية الهجوم الإرهابي الذي إستهدف حافلة لنقل عمال منجم تابعة لشركة منجمية كندية ببوركينافاسو مخلفا 37 قتيلا و60 جريحا.

وفي بيان لوزار الخارجية اليوم الجمعة تدين الجزائر بشدة الهجوم الارهابي واصفة إياه “بالعمل الارهابي الجبان”.

وأكد الناطق بإسم الخارجية عبد العزيز بن علي شريف تضامن الجزائر مع نظيرتها البوركينابية معربا عن تعازيع الخالصة لعائلات الضحايا.

وأردف قائلا “أمام هذا المصاب، نجدد دعمنا لبوركينا فاسو ونظل مقتنعين أن التكالب الأعمى والحاقد للإرهاب.

وأضاف عبد العزيز بن علي شريف أن هذا العمل الارهابي “لن يثبط عزيمة هذا البلد الشقيق على إحباط مخططات الإرهاب الهدامة والبغيضة”.

وكان قد نفد الاربعاء الماضي مسلحون هجوم على حافلة تنقل عمال منجم الذهب تابعين لشركة سيمافو الكندية مقاطعة “طابو”.

والذي اسفر عن وفاة مالايقل عن 37 قتيلا من المدنيين 60 جريح.