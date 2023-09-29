الجزائر تدين بشدة تفجير انتحاري وقع قرب مسجد في باكستان

أدانت الجزائر عملية التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم الجمعة قرب مسجد في ولاية بلوشستان جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “تدين الجزائر بأشد العبارات عملية التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم الجمعة. قرب مسجد في ولاية بلوشستان جنوب غرب باكستان. ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف”.

وأضاف المصدر نفسه أن الجزائر قدمت خالص تعازيها لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت الجزائر عن تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية، حكومة وشعبا، في هذا الظرف الأليم.

وجددت رفضها التام لكافة أنواع العنف والاقتتال الطائفي وتأييدها للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الباكستانية لوقف هذه العمليات الإجرامية ضمانا لأمن واستقرار البلاد.