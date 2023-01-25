الجزائر تدين بشدة تمزيق المصحف الشريف في هولندا

أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة لمحاولة المساس بالمقدسات الاسلامية على إثر الحادثة الخطيرة لتمزيق نسخة من المصحف الشريف بمدينة لاهاي بمملكة هولندا.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تجدد الجزائر استنكارها أمام تكرار هذه الأفعال الاستفزازية ذات التداعيات الوخيمة على السلم المجتمعي.

وتدعو الجزائر حكومات الدول المعنية إلى اتخاذ الاجراءات القانونية والعملية لمنع ورَدْعِ المساس بالمقدسات الدينية. ومحاربة خطاب الكراهية والتطرف والعمل على إعلاء قيم التسامح والعيش معا.