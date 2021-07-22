الجزائر تدين بشدة عمليات جوسسة تعرض لها مسؤولين ومواطنين جزائريين

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بيانا اليوم الخميس بعرب من خلاله عن قلقها عن عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر.

واوضح البيان انه وبعد الكشف عن كشف مجموعة من المؤسسات الاعلامية ذات السمعة المهنية العالية، قيام سلطات بعض الدول منها المغرب بإستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس الصهيوني المسمى “بيغاسوس”. والذي وجه ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين. إلى جانب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وبهذا تدين الجزائر وبشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما تعتيره الجزائر انتهاكًا صارخًا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية.

الجزائر في بيان للخارجية تعتبر هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة، تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول.

في حين تحتفظ الجزائر بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد، وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي.

وأضاف البيان ان الجزائر ستقوم بتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وإختتم بيان الخارجية إن أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا للقانون الدولي.