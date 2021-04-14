الجزائر تدين بشدة عملية إغتيال إبراهيم ولد سيداتي الرئيس الدوري للحركات الأزوادية بمالي

أدانت الجزائر بشدة الجريمة النكراء في حق إبراهيم ولد سيداتي الرئيس الدوري للحركات الأزوادية بمالي.

وأوضح بيان الخارجية الجزائرية ان هذه الجريمة هي محاولة لإفشال اتفاقية السلم والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر.

وأضاف بيان الخارجية ان هذه العملية الغرض منها تعطيل وتخريب مسار المصالحة في إطار المرحلة الانتقاية التي تعيشها مالي.

وكذا العمل على تكسير كل الجهود المبذولة من اجل إستقرار الوضع في دولة مالي الشقيقة .

وبهذا تتقدم الجزائر بأخلص التعاري واسمى عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد إبراهيم ولد سيداتي متمنية بذلك العودة إلى طاولة المفاوضات.

هذا وتعرض إبراهيم ولد سيداتي الرئيس الدوري للحركات الأزوادية بمالي إلى عملية إغتيال بإطلاق النار عليه داخل إحدى عيادات بالعاصمة.