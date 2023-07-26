الجزائر تدين بشدة محاولة الإنقلاب في النيجر

تدين الجزائر بشدة محاولة الإنقلاب الجارية في جمهورية النيجر، وتتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في هذا البلد الشقيق.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تؤكد الجزائر من جديد تمسكها بالمبادئ الأساسية التي توجه العمل الجماعي للدول الأفريقية داخل الاتحاد الأفريقي. بما في ذلك على وجه الخصوص الرفض القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومات.

وتدعو الجزائر لوضع حد فوري لهذا الاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري وهذا الانتهاك الخطير لمقتضيات سيادة القانون.

كما تشدد على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسساتي لجمهورية النيجر. بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار. الذي يواجه تحديات معتبرة في منطقة تواجه أزمات متعددة الأبعاد ذات حدة غير مسبوقة.