الجزائر تدين بشدة وترفض المخططات الصهيونية بغزة

أدانت الجزائر بشدة، وأعربت عن رفضها للمخططات الصهيونية التي ترهن مستقبل غزة، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت.

وجاء في بيان الوزارة، أنه وبعد أيام قلائل من انعقاد المؤتمر الدولي لحل الدولتين. الذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على هذا الحل باعتباره الإطار الوحيد الكفيل بإرساء تسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. تثبت السلطة القائمة بالاحتلال مجددًا عدم اكتراثها بإرادة المجتمع الدولي وقراراته. وهي تخطط لإعادة احتلال قطاع غزة عسكريًا وتهجير سكانه قسرا وعنوةً.

وأعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لهذه المخططات الإسرائيلية التي ترهن مستقبل قطاع غزة. ومستقبل الدولة الفلسطينية ومستقبل السلام في المنطقة برمتها.

كما أكدت الجزائر، بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. ومكون أصيل لا ينفصل عن الدولة الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية وتطالب بها المجموعة الدولية.

ومن هذا المنظور، أهابت الجزائر بالمجتمع الدولي، وبالخصوص مجلس الأمن الأممي. لتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه لوضع حد لهذه المخططات الإسرائيلية. ولوقف حرب الإبادة التي يسلطها على الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب العامين.

وبقدر ما تؤكد الجزائر على ضرورة الإسراع في التكفل بالأولويات الاستعجالية التي يفرضها الوضع الراهن، لاسيما الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، فإنها تشدد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف تمثل استحقاقاً تاريخياً غير قابل للتصرف وغير قابل للتقادم وغير قابل للمساومة، حسب ذات البيان.