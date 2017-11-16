الجزائر تدين بـ”شدّة” الهجوم الإنتحاري في نيجيريا

أدانت الجزائر اليوم الخميس بـ “شدّة”، سلسلة الهجمات الإنتحارية الّتي استهدفت أمس الأربعاء مواطنين أبرياء بشمال شرق نيجيريا.

وقال النّاطق باسم وزارة الشّؤون الخارجيّة، بن علي شريف ، إنّ قناعةالجزائر ثابتة بأن هذا التكالب الإرهابي، ضدّ السكّان المدنيين.

مضيفا بأنّه لن يثن من عزم حكومة نيجيريا وجيشها على القضاء على إرهاب بوكو حرام.

الذي يشكل تهديدا دائما على نيجيريا و بلدان المنطقة.

و أكّد بن علي شريف، أنّ الجزائر تدعو إلى تنسيق أكبر بين البلدان الإفريقية بصفة عامة و بلدان المنطقة خاصة.

لمواجهة الإرهاب، مقتنعة بأنّ الجهود المتواصلة التي تبدلها بلدان القارة ستفضي إلى القضاء على الإرهاب و تفرعاته في المنطقة.