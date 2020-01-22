الجزائر تدين بقوة الهجمات الإرهابية التي إستهدفت شمال بوركينافاسو

أدانت الجزائر وبقوة الهجمات الإرهابية التي إستهدفت منطقتين في مقاطعة “سانماتينجا” شمالي بوركينافاسو.

وأفادت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر تدين “بقوة” الهجمات الإرهابية التي استهدفت منطقتين في مقاطعة “سانماتيجا” شمالي بوركينا فاسو، وأسفرت عن العديد من القتلى والجرحى وسط المدنيين وعن خسائر مادية كبيرة.

وقال الناطق بإسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف: “ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت الإثنين الماضي، منطقتين في مقاطعة سانماتينجا شمالي بوركينا فاسو، وأسفرت عن العديد من القتلى والجرحى وسط المدنيين وعن خسائر مادية كبيرة”.

وأكد ذات المتحدث، أن “تكالب الإرهابيين الأعمى والحاقد على السكان المدنيين العزل، يدل على إحباط المشروع الإرهابي ودعاته”.

وأضاف الناطق بإسم وزارة الشؤون الخارجية قائلا : “نبقى على قناعة بقدرة حكومة بوركينا فاسو وشعبها الشقيق على تجنيد الامكانيات الضرورية لمكافحة هذه الآفة الغريبة عن مجتمعاتنا وقيم ديننا، بكل حزم وفعالية”.