الجزائر تدين عملية اقتحام مبنى إقامة سفير الجزائر  بالخرطوم

اعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة لعملية الاقتحام التي استهدفت مبنى إقامة سفير الجزائر بالخرطوم وتخريب محتوياته وتشدد على ضرورة متابعة الجناة والمخربين المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية .

وحسب بيان الخارجية، فإنه اذا تشدد الجزائر على ضرورة حماية مقار البعثات الدبلوماسية فإنها تجدد دعوتها لكافة الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال.

وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات لإنهاء الأزمة بما يحقيق التطلّعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزاءر قامت في وقت سابق باجلاء طاقم سفارتها بالسودان و افراد الجالية جراء الأزمة المؤسفة التي يعيشها هذا البلد الشقيق.