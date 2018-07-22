الجزائر تدين قانون “الدولة القومية” الصهيوني العنصري

أدانتالجزائر أمس السبت مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون “الدولة القومية” اليهودية الذي يكرس التوجهات العنصرية لسلطات الإحتلال.

وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر تدين تمادي اسرائيل في إنكار الحقوق التاريخية والقانونية المشروعة للشعب الفلسطيني.

والتي كان آخرها مصادقة الكنيست على قانون “الدولة القومية” اليهودية، الذي يكرس التوجهات العنصرية لسلطات الإحتلال”.

وأضاف البيان إن إقدام الكنيست على هذه الخطوة، فضلا كونه محاولة جديدة لطمس الحق الثابث للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

فإن من شأنه تعقيد الوضع الحالي وخلق تداعيات على المنطقة برمتها.

وتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعادة بعث مسار السلام بما يضمن حلا شاملا ودائما وعادلا للقضية الفلسطينية.

وجددت الجزائر دعوتها مجلس الامن ولكافة فعاليات المجتمع الدولي للوقوف في مواجهة هذا القانون الجائر.

الذي يضرب عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي وكافة اللوائح الأممية ذات الصلة.

كما تؤكد الجزائر على موقفها الثابث الداعم لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.

وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف طبقا للقانون الدولي وللشرعية الدولية.