الجزائر تدين قرار الكيان الصهيوني بمصادرة 90 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية

أدانت الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، قرار الكيان الصهيوني الأخير، القاضي بمصادرة 90 مليون دولار من عوائد الضرائب الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة لـ بن جامع خلال اجتماع لأعضاء مجلس الأمن الدولي، حول الوضع في فلسطين المحتلة: “الاحتلال الصهيوني قتل نحو 18 ألف طفل في غزة، وهذا يتطلب تحقيقا مستقلاً”.

وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة “ما يزال يشكّل مصدر قلق بالغ. مشدداً على وجوب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تنفيذا كاملا”.

وأضاف بن جامع أنه “ينبغي الإبقاء على وقف إطلاق النار تماشيا مع القرار 2735 الذي يشدد على أن وقف إطلاق النار يستمرّ مع استمرار المفاوضات. مشيرا إلى أن العودة إلى الأعمال العدائية أمر غير مقبول، ووقف إطلاق النار يجب أن يمتد أيضا إلى الضفة الغربية”.

وأبرز سفير الجزائر أن إعادة الإعمار في غزة يحتاج خطة شاملة لضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرض أجداده. مؤكدا أن الاحتلال مارسَ في غزة سياسة الأرض المحروقة، وهو الآن ينقل عدوانه إلى الضفة الغربية.

وختم بن جامع قائلاً: “إضعاف السلطة الفلسطينية يشكّل مسارا خطيرا يهدّد المشروع الوطني الفلسطيني بحدّ ذاته”.