الجزائر تدين قصف الكلية العسكرية بطرابلس وتجدد رفضها لأي تدخل أجنبي بليبيا

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الجزائر تدين قصف الكلية العسكرية بطرابلس وتجدد رفضها لأي تدخل أجنبي بليبيا
بقلم نسرين محفوف

أدانت الجزائر بقوة القصف الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس، والذي خلف العديد من الضحايا.

واعتبرت الجزائر، في بيان وزارة الشؤون الخارجية، أن مثل هذه الأعمال، مهما كانت الأطراف الضالعة فيها، من شأنها أن تنمي الأحقاد وتزيد الأزمة عمقا وتعقيدا.

وجددت الجزائر رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي في ليبيا، مناشدة كافة المكونات ومختلف الأطراف الليبية لتغليب المصلحة العليا والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني الشامل للتوصل إلى حلول كفيلة بإخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها، وبناء دولة مؤسسات ينعم فيها الشعب الليبي السيد بالسلم والأمن والاستقرار في كنف البلد الواحد.


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