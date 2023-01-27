الجزائر تدين مجزرة مخيم جنين بفلسطين

أدانت الجزائر بشدة المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في مخيم جنين بالأراضي الفلسطينية المحتلة. والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ضد المسؤوليين عن هذه الجريمة النكراء. وسلسلة الاعتداءات المتكررة والشنيعة بحق الشعب الفلسطيني.

وإذ تتقدم بأخلص التعازي والمواساة للأشقاء الفلسطينيين قيادة وشعبا على إثر هذه الجريمة النكراء. تجدد الجزائر دعمها الراسخ للقضية الفلسطينية العادلة وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبي. الذي طالما طالبت الجزائر بتوفير الحماية الدولية له من قبل مجلس الأمن الأممي. ووضع حد لحالة اللامبالاة الدولية التي ساهمت إلى حد كبير في امعان السلطة القائمة بالاحتلال. في جرائمها وتحديها السافر لكافة القوانين والشرائع الدولية.

إن هذا التصعيد العنيف من قبل الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين العزل. ليؤكد ضرورة مواصلة الجهود بشكل عاجل لإعادة توحيد الصف الفلسطيني. بشكل فعال وتعزيز الصمود لضمان الحماية للشعب الفلسطيني وتكريس حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.