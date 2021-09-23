الجزائر تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

أدانت الجزائر “بشدة”، محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان،معتبرة أنه يتنافى مع الاتفاق السياسي والنصوص التأسيسية لاتفاقيات الخرطوم واتفاق السلام بجوبا. وقالت وزارة الخارجية، “شهد السودان الشقيق مؤخرا محاولة انقلاب فاشلة تستنكرها وتدينها بشدة الجزائر”.

ودعت الجزائر، في البيان، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي الى “تكثيف الجهود لأجل التأكيد على تعزيز عملية إرساء الديمقراطية في أفريقيا”. وطالبت بـ”تمسك الدول الأعضاء بالمبادئ الأساسية للاتحاد الإفريقي،لا سيما رفض أي تغيير غير دستوري للحكومات وأي استيلاء على السلطة بالقوة”. وهذا “لضمان احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية ومكاسب شعوبها الشقيقة لاسيما الحوكمة الرشيدة”.

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