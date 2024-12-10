الجزائر تدين وبشدة انتهاك الجيش الصهيوني لسيادة سوريا والاعتداء على أراضيها 

أدانت الجزائر وبشدة انتهاك جيش الكيان الصهيوني لسيادة سوريا والاعتداء على أراضيها، بعد استيلائه على المنطقة العازلة في الجولان المحتل والإعلان عن إلغاء اتفاق فض الاشتباك الذي وقّع عام 1974.

وأكدت الجزائر، في بيان وزارة الخارجية، أن جيش الكيان الصهيوني استغل الظروف الحالية التي تمر بها سوريا وحالة عدم الاستقرار في المنطقة. لفرض أمر واقع جديد يتماهى مع السياسة التوسعية والاستيطانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني.

وبهذا تستنكر الجزائر الاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال ضد المنشآت والمؤسسات السورية والتي استفحلت في الآونة الأخيرة.

وأضاف البيان أن الجزائر تؤكد على موقفها الثابت الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها. وحقها الشرعي في استرجاع الجولان المحتل وفقا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

كما تدعو الجزائر المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد يحفظ أمن وسلامة ووحدة الأراضي السورية.