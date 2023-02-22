الجزائر تدين وبشده العدوان الهمجي لقوات الإحتلال الصهيوني على مدينة نابلس الفلسطينية

أدانت الجزائر وبشدة العدوان الهمجي الذي ارتكبته اليوم قوات الإحتلال الصهيوني على مدينة نابلس الفلسطينية وأهلها، مخلفة العديد من الشهداء والجرحى بين المواطنين الفلسطينيين.

وفي بيان لها للخارجية الجزائرية الع تتقدم الجزائر بخالص عبارات التعازي والمواساة للأشقاء في دولة فلسطين قيادة وحكومة، وشعبا.

وطالبت الجزائر في ذات البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن للأمم المتحدة بالتدخل العاجل بغية وضع حد للتصعيد الخطير الذي تفرضه قوات الإحتلال وضمان حماية دولية فعلية للشعبالفلسطيني.

كماجددت الجزائر تضامنها الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه املشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واكدت الجزائر على ضرورة العمل لتفعيل قرارات الشرعية الدولية لردع ومحاسبة المحتل على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني. وإجباره على االنخراط في مسار سياس ي جدي يفضي إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مبدأ “الأرض مقابل السلام ” الذي ترتكز عليه مبادرة السلام العربية.

واستشهد اليوم الأربعاء 10 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. وأصيب 100 آخرين بجروح، بينهم 6 في حالة خطيرة، خلال اقتحامها البلدة القديمة بمدينة نابلس .