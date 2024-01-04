الجزائر تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي المزدوج في إيران

أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع في محافظة كرمان جنوب إيران وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين العزل. حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان:”تعرب الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع في محافظة كرمان جنوب إيران، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين العزل.”

وفي هذا المصاب الجلل، تؤكد الجزائر على تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الايرانية حكومة وشعبا وتعرب عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى. يضيف المصدر نفسه.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت يوم حداد في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان.

كما ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن عدد ضحايا انفجارات كرمان الإيرانية ارتفع إلى 211.