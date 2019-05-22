الجزائر ترأس اجتماع مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الافريقي

يعقد مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الافريقي الجمعة المقبل في اديس ابابا اجتماعا برئاسة عبد القادر بن معروف، رئيس مجلس المحاسبة.

وسيكرس هذا الاجتماع لدراسة و التوقيع على تقارير تدقيق الحسابات للأوضاع المالية لسنة 2018 للاتحاد الافريقي التي يتم اعدادها تحت اشراف مجلس المحاسبة الجزائري.

و أشار نفس بيان لمجلس المحاسبة الى أن التقارير المعنية سيطرحها السيد بن معروف رئيس مجلس المراجعين الخارجيين على لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الافريقي يومي 27 و 29 ماي 2019.

ويذكر أن مجلس المحاسبة الجزائري تم انتخابه نهاية جانفي المنصرم بالاجماع لرئاسة مجلس المراجعين الخارجيين لسنتين 2019-2020 بعد عهدتين متتاليتين كعضو في المجلس 2015-2018.