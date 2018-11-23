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الجزائر تراسل رسميا الأمين العام من أجل تنظيم إجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية

الوطني
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الجزائر تراسل رسميا الأمين العام من أجل تنظيم إجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية
بقلم وافي مهاجري

راسلت الجزائر رسميا الأمين العام لإتحاد المغرب العربي من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية في أقرب الأجال حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية .


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