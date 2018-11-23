الجزائر تراسل رسميا الأمين العام من أجل تنظيم إجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية
راسلت الجزائر رسميا الأمين العام لإتحاد المغرب العربي من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية في أقرب الأجال حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية .
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اكتنف غموض حول اختفاء شباب جزائريين حراقة، منذ 15 يوما من انطلاقهم عبر قوارب الموت نحو المجهول.
الحراقة وهم 13 شخصا، هدفهم الوصول إلى الضفة الأخرى،…
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أعلن السفير الإيطالي بالجزائر"باسكالي فيريرا" اليوم الخميس أنه تم انتشال جثتي لحراڨة جزائريين كما تم إنقاذ 3 من أصل عشرة.
وأضاف السفير في تصريح للنهار أن…
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حذر أئمة المساجد من ظاهرة المخدرات الإلكترونية، التي يتم تعاطيها من طرف الشباب بعد أن عرفت تفاعلا كبيرا من قبل رواد التواصل الإجتماعي.
فقد أكد رئيس…
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