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الوطني

الجزائر ترافع بالأمم المتحدة لإستقلال الصحراء الغربية

بقلم نادية بن طاهر
الجزائر ترافع بالأمم المتحدة لإستقلال الصحراء الغربية
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رافع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، لصالح حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره ونيل استقلاله بحجج دامغة وحقائق تاريخية أمام لجنة تصفية الإستعمار للأمم المتحدة.

وتساءل بن جامع في كلمته عن تعنت المملكة المغربية ورفضها التام لتنظيم استفتاء لشعب الصحراء الغربية. وهي التي تتغنى زورا بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي داخل الأراضي المحتلة.

كما أكد بن جامع أن الجزائر ليست طرفا في النزاع وأنه ليس له أية أطماع توسعية وأن هدفها الوحيد الذي تفتخر به هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره ونيل استقلاله.

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