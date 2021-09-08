الجزائر ترافع بنيويورك من أجل تعزيز السلم والاستقرار في العالم

رافعت الجزائر بنيويورك من أجل تعزيز السلم والاستقرار في العالم بمناسبة المنتدى السنوي رفيع المستوى حول ثقافة السلم.

وجدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني التزام الجزائر ودورها في تعزيز السلم والاستقرار. على الصعيدين القاري والعالمي والتي تعتبر من المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الجزائرية.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الجزائر تعد مرجعا في ترقية حوار الاحترام بين الأمم. ودولة مصدرة للسلم والاستقرار.

وأشار ميموني أن الجزائر تواصل جهودها لتعزيز الحوار بين الليبييين بعدما قادت بنجاح مبادرة الوساطة في مالي.