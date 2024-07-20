الجزائر ترافع لتكريس نهج إفريقي في التكفل بالمسائل الإنسانية

شدد وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، على أن القيمة المضافة المنشودة من تفعيل الوكالة الإنسانية الإفريقية تتمثل في تكريس نهج إفريقي محض في التكفل بالمسائل الإنسانية.

وقال الوزير، في كلمة له خلال أشغال الدورة ال45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الغانية أكرا، أن “الوفد الجزائري يود التأكيد على ثلاث معطيات رئيسية. المعطى الأول، وهو اعتقادنا بأن القيمة المضافة المنشودة من تفعيل الوكالة الإنسانية الإفريقية تتمثل في تكريس نهج إفريقي محض في التكفل بالمسائل الإنسانية”.

وأكد الوزير، أن هذا النهج “ينطلق من الواقع الإفريقي، ونهج يتسق مع الوتيرة المتسارعة لتفاقم النزاعات واستفحالها في قارتنا. ونهج يعلي قيم التضامن والتكافل التي أسست للمشروع الافريقي الوحدوي”.

وأضاف الوزير، أن المعطى الثاني، فهو “التشديد على ضرورة ضمان تنسيق وثيق وتكامل فعال بين الوكالة الإنسانية الإفريقية ومختلف آليات الاتحاد الإفريقي المسؤولة عن الاستجابة للأزمات الإنسانية. وعلى رأسها “آلية القدرات المدنية القارية للتأهب للكوارث والاستجابة لها”.

وتابع عطاف، أن المعطى الثالث والأخير ، فهو “دعم المقترح الذي تقدمت به المفوضية حول تركيبة الهيكل التنظيمي لهذه الوكالة الإنسانية. مع الدعوة إلى التسريع بإنشاء مراكز إقليمية لذات الوكالة وتزويدها بالإمكانيات اللوجستية والمالية الضرورية”.