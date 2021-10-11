الجزائر ترافع لحق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير المصير

رافع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، لأجل حق الشعبين الشقيقين، الفلسطيني والصحراوي في تقرير المصير، في كلمة له أمام مؤتمر الاحتفال بالذكرى الـستين لتأسيس حركة بلدان عدم الانحياز، المنعقد ببلغراد في صربيا.

وأورد الوزير الأول في كلمته: “إن السياق الدولي الراهن يضع الحركة أمام ضرورة تحمّل مسؤولياتها إزاء التحدّيات التي تواجه بلداننا وفي مقدّمتها استفحال بؤر التوتر والنزاعات الإقليمية والدولية والتحديات التي يطرحها السباق نحو التسلح وتفاقم أزمة المناخ والأزمات الصحية المرتبطة بانتشار الأوبئة، والتي باتت تهدد اليوم حياة ملايين البشر عبر العالم”.

وأضاف أيمن بن عبد الرحمان: “إن الدفاع عن القضايا العادلة ينبغي أن يرتكز على حق الشعوب في تقرير المصير الذي يشكل أحد المبادئ المؤسِّسَة لفلسفة الحركة ولعملها”. مؤكدا أنه يحيي الدعم الثابت والمستمر للحركة لهذا المبدأ في الوقت الذي يتعرض فيه لشتى محاولات التقويض وتحريف أسسه القانونية كما كرسها ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة.

وتابع الوزير، إنه قد كان لوقوف حركة عدم الانحياز إلى جانب الشعوب المطالبة بحريتها واستقلالها الأثر البالغ في انعتاق هذه الشعوب من أغلال الهيمنة الأجنبية والاستعمار.

مضيفا أن الجزائر، تسجل، بكل اعتزاز، الموقف المبدئي والثابت للحركة، المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وتدعو الدول الأعضاء لمواصلة هذا الدعم الثمين لاسيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها قضية الصحراء الغربية، جراء عدم تمكين الأمم المتحدة من انجاز مهمتها المتمثلة في استكمال تصفية الاستعمار في الإقليم.

وأشار بن عبد الرحمان، إلى أن الوضع يتسم حاليا بانسداد أفق عملية السلام، وأمام هذا التراجع الخطير الذي فتح الصراع بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليزاريو، على المجهول، فإن الجزائر تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن، على وجه الخصوص، لتحمل مسؤولياته كاملة والعمل على إعادة المسار الأممي إلى طريقه بما يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير.

كما تؤكد الجزائر دعمها لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي القاضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وأكد الوزير الأول، إن القضية الفلسطينية، تبقى في صلب اهتمامات حركتنا التي تبقى واعية تماما بمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية لتأكيد دعمها الثابت للشعب الفلسطيني في سعيه إلى انتزاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

كما تجدد الجزائر تمسكها و التزامها بمبادرة السلام العربية الرامية لتكريس حل الدولتين وتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، يضيف الوزير الأول.

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