الجزائر ترافع من أجل السيادة الغذائية لإفريقيا

ترأست الدكتورة العمالي بهجة، يومي 18و 19 سبتمبر 2024، عدة اجتماعات للجنة النقل الطاقة، الصناعة، الاتصالات، العلم والتكنولوجيا بالبرلمان الأفريقي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تباحث أعضاء اللجنة خلال هذه الإجتماعات، البرامج ذات الأولوية للخطة الاستراتجية للبرلمان الأفريقي لفترة 2025 -2028، بغية وضع خطة عمل لسنة 2025.

كما تم عرض ومناقشة موضوع النقل البري والجوي والبحري في أفريقيا. والدور الهام الذي يلعبه في نجاح منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

كما تم تقديم عرض حول مذكرة التفاهم المقترحة بين البرلمان الأفريقي واللجنة الأفريقية للطاقة النووية. حول وضع قانون نموذجي للطاقة النووية.

كما عُقدت جلسة مشتركة بين لجنة النقل الطاقة والصناعة ولجنة الاقتصاد الريفي والزراعة والموارد الطبيعية والبيئية. وكذا لجنة حقوق الإنسان.

أين تم عرض تقرير عن حوكمة الموارد الطبيعية الأفريقية حيث عرفت الجلسة تدخلات لمختلف الأعضاء من عدة دول إفريقية.

وتمحورت المداخلات حول فجوة الطاقة والتوزيع الغير العادل للطاقة وانقطاع وانعدام الكهرباء في بعض البلدان الأفريقية.

وفي هذا الشأن طالب مختلف الأعضاء بضرورة وجود حلول وإدراج اتفاقيات لاحتواء هاته الأزمات خاصة وأن الأمن الطاقوي ضروري للإنسانية.

كما تطرق بعض الأعضاء لضرورة توفير الأمن الغذائي اولاً للشعوب الأفريقية ثم البحث عن الأمن الطاقوي.

وفي مداخلة لها خلال هذه الجلسة، أكدت الدكتورة العمالي بان الأمن الغذائي ضرورة حتمية. وحق من حقوق الإنسان وانعدامه تترتب عليه عواقب وخيمة على الصحة.

مشددة في نفس الوقت على أن الاستقلال الغذائي لا يقل أهمية على الاستقلال السياسي. فهو كفيل بحماية الدول من التبعية والاستعمار. وجعلها في مأمن من الضغوطات الخارجية و الأزمات الاقتصادية.

وأضافت أنه حان الأوان للبحث عن السيادة الغذائية أكثر من البحث عن الأمن الغذائي. لان السيادة الغذائية مبنية على الإنتاج وهي تضع المجتمعات في مصف القيادة وصنع القرار.

كما ذكرت الدكتورة العمالي بان لجنة النقل مستعدة للتعاون في سبيل تحقيق اجندة 2063 للاتحاد الأفريقي. والترويج لبرامج وأهداف منطقة الوحدة الأفريقية وتوحيد المقترحات البرلمانية من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية للقارة.