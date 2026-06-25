الجزائر تراهن على 8 ملايين سائح بحلول 2028

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، عن مخطط عمل قطاعها للفترة 2026-2028.

والهدف من هذا المخطط استقطاب 8 ملايين سائح، مبرزة أن تحقيق هذا الهدف يرتبط أساسا بتوفير موارد بشرية مؤهلة.

ووفقا لبيان الوزارة أكدت مداحي أن هذا المخطط “يهدف إلى استقطاب 8 ملايين سائح من خلال تطوير السياحة الداخلية وتحسين ظروف الإقامة”.

كما أشارت مداحي إلى أن هذا الهدف “يرتبط أساسا بتوفير موارد بشرية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات عصرية تستجيب لتطلعات السياح”.

وأوضحت مداحي أن “الجهود المبذولة، بالتنسيق والشراكة مع عدة قطاعات وهيئات، سمحت خلال السداسي الأول من السنة الجارية بتكوين أكثر من 4000 مرشد سياحي. وأيضا 1200 حرفي وما يزيد عن 900 مسير لمؤسسات فندقية ووكالات للسياحة والأسفار”.

وشدت مداحي على أن “التكوين المتخصص أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التحولات وبناء صناعة سياحية قوية ومستدامة”.

كما دعت مداحي أصحاب المؤسسات الفندقية والسياحية إلى “مرافقة الكفاءات الشابة المتخرجة وتوفير فرص الإدماج المهني لها”.

وأشرفت أمس الاربعاء مداحي على حفل تخرج دفعات من الطلبة في طوري الليسانس والماستر بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام. أفادت مداحي بأن “قطاع السياحة يشهد حركية إيجابية متواصلة تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل السياحة رافدا أساسيا للتنويع الاقتصادي وبناء نموذج سياحي يستند إلى المقومات الوطنية”.