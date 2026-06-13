الجزائر ترتدي الأخضر لأول مرة في مونديال 2026 أمام الأرجنتين

يستعد المنتخب الوطني الجزائري لخوض أولى مبارياتها في نهائيات كأس العالم 2026، عندما بواجه منتخب الأرجنتين في لقاء مرتقب ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وسط ترقب كبير من الجماهير الجزائرية لمشاهدة “الخضر” في أول ظهور لهم على الساحة العالمية بعد العودة إلى المونديال بعد غياب عن آخر نسختين.

وسيخوض المنتخب الوطني مواجهة يوم الأربعاء، بداية من الساعة 02.00 صباحا، بالقميص الأخضر الجديد من علامة “أديداس” ولأول مرة ما يضفي رمزية خاصة على المباراة المرتقبة أمام بطل العالم.

ويأتي ذلك في إطار الترتيبات التنظيمية الخاصة بالأطقم الرسمية التي تعتمدها “الفيفا” قبل كل مواجهة.

في المقابل، سيدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة بقميصه الأساسي التقليدي ذي اللونين الأبيض والأزرق السماوي، وهو الزي الذي ارتبط بتاريخ “الألبيسيليستي” في مختلف المنافسات الدولية.

وستُقام المواجهة بين محاربي الصحراء و أبطال العالم، على أرضية ملعب أروهيد في كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ينتظر أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً من أنصار المنتخبين، خاصة الجالية الجزائرية.