صعد المنتخب الوطني الجزائري في سلم ترتيب “الفيفا” العالمي، الخاص بشهر نوفمبر الجاري، بثلاثة مراكز، باحتلاله المرتبة 64 عالميا.

وارتقى المنتخب الوطني لهذا المركز بعد التعادل المحقق أمام نيجيريا، والفوز في ودية جمهورية إفريقيا الوسطى.

أما إفريقيا فتقدم محاربو الصحراء للمركز الـ11، بينما عادة الصدارة للمنتخب السينغالي الذي حل في المركز الـ23 عالميا.

عربيا حل الخضر في المركز الخامس، بينما حافظ المنتخب التونسي، على صدارت المنتخبات العربية في المركز الـ27 عالميا،

أما المنتخب المغربي فتقدم بثمانية مراكز للمرتبة 40، وحفاظت السعودية على مركزها الـ63، بينما تراجعت مصر بخطوة واحدة للمرتبة 31.