الجزائر ترحب بإعتماد قمة الإتحاد الإفريقي لقرار تصنيف الترحيل والإستعمار كجرائم إبادة جماعية

رحبت الجزائر، بإعتماد الدورة العادية الـ38 للإتحاد الإفريقي للقرار المتعلق بتصنيف الترحيل والإستعمار كجرائم إبادة جماعية.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، أن الجزائر ترحب أيما ترحيب باعتماد الدورة العادية الـ 38 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. للقرار المتعلق بتصنيف الاسترقاق والترحيل والاستعمار. كجرائم حرب ضد الإنسانية وكجرائم إبادة جماعية ارتكبت في حق الشعوب الإفريقية.

ولفت البيان، إلى أن الجزائر التي عانت على مدى 132 عاما من تاريخها ويلات وأهوال استعمار استيطاني قل نظيره. لا يسعها إلاّ أن تُؤيد وتدعم هذا القرار. الذي يُمثل خطوة هامة في مسار السعي نحو تحقيق الاعتراف والعدالة. والتعويض عن الجرائم التي تعرضت لها الشعوب الإفريقية.

كما أكد البيان، أن الجزائر تتشرف بتكليفها من قبل القمة الإفريقية إلى جانب كل من جنوب إفريقيا وتوغو وغانا. بضمان تنفيذ هذا القرار على الصعيد الدولي.

وشدد البيان، على أن الجزائر لن تدخر أي جهد في سبيل الاضطلاع بهذه المهمة بكل ما أوتيت من التزام وعزم. مُستلهمة في ذلك من التضحيات الجسام التي قدمتها كافة الشعوب الإفريقية. من أجل تحرير دولها واسترجاع سيادتها واستقلالها.