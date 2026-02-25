الجزائر ترحب بإعلان زيارة قداسة البابا ليون الرابع عشر

رحبت الجزائر بفحوى البيان الصادر عن سلطات دولة الفاتيكان والمتضمن الإعلان عن قيام قداسة البابا ليون الرابع عشر بزيارة. رسمية إلى الجزائر، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأكد البيان أن هذه الزيارة ستساهم في تعزيز روابط الصداقة. والثقة والتفاهم بين الجزائر والفاتيكان، وستفتح آفاقًا جديدة للتعاون، بما يعكس الالتزام المشترك ببناء عالم يسوده السلام وقيم. الحوار والعدالة، في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه البشرية اليوم.