الجزائر ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا

رحبت، الجزائر بالتقدم المحرز في الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة وتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة ، حسب بيان وزارة الخارجية.

وأعربت الجزائر، عن استعدادها الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة، بما يحقق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وعبرت الدولة الجزائرية، عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة الايجابية في إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف الليبية.

استعدادا –يضيف البيان-، للاستحقاقات الانتخابية الهامة نهاية هذا العام.

وأكد بيان الوزارة، على تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وجددت الجزائر دعمها المتواصل للجهود السلمية الرامية لإحلال السلم والاستقرار، وفق مقاربة شاملة تهدف لحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.