الجزائر ترحب بتعيين البروفيسور عبدالله باثيلي ممثلاً خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

رحبت الجزائر بتعيين البروفيسور عبدالله باثيلي ممثلاً خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسً البعثةالأمم المتحدة للدعم في هذا البلد الشقيق.

واوضحت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يعدالبروفيسور باثيلي يعد دبلوماسيا بارزا وملتزما بقضايا الوحدة الإفريقية. كما انه يملك رصيد ثري من المساهمات المعتبرة في الجهود الرامية لتعزيزالحلول السلمية عبر التفاوض في عديد حالات الصراع المعقدة.

واكدت الجزائر في بيان الخارجية إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كانت له فرصة مناقشة الأزمة الليبية وبؤرالتوتر الأخرى في إفريقيا شخصيًا مع البروفيسور باثيلي.

كما يرحب الرئيس تبون باختياره ويود أن يؤكد للممثل الخاص الجديد للأمين العام في ليبيا دعمها لكامل.

وبهذا يهنئ الرئيس تبون الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيوغوتيريش،على هذاالاختيارالحكيم، وكذامجلس الأمنعلى تصديقه على هذا التعيين بالإجماع.

وأضاف بيان الخارجية ان الرئيس تبون يعرب لأخيه ماكيسال،رئيس جمهوريةالسنغال والرئيس الحالي للاتحادالأفريقي،عن ارتياحه لتكريم أحد الأبناء البررة للسنغال وإفريقيا عبر تكليفهم قيادةمهمة السلم في ليبيا وذلك، لأول مرة، عبر تجنيد موارد الحكمة والمصالحة وحسن النوايا التي تشهد على فعاليتها التقاليدالأفريقية للعيش معًافي وئام.

وفي الأخير تجدد الجزائر تهانيها الحارة للأستاذ باثيلي على تعيينه،وتعرب عن استعدادها للتعاون الوثيق معه في إطار تنفيذالمهمة النبيلة الموكلةإليه.

كما تدعو جميع الأطراف الليبيةإلى التعاون الكامل مع البروفيسور باثيلي والاستفادة من هذاالتطور الإيجابي من أجل تحقيق نقلة جماعية تراعي مصالح الشعب الليبي.