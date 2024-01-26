الجزائر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية

رحبت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بقرار محكمة العدل الدولية. بخصوص الطلب المقدم من طرف جنوب إفريقيا فيما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وقالت الخارجية الجزائرية إن القرار يشهد على دقة مبادرة رئيس الجمهورية. الذي كان أول رئيس يدعو إلى إحالة واسعة للهيئات القضائية الدولية لتعدد جرائم الكيان الصهيوني بغزة.

وجددت الجزائر دعمها لجنوب إفريقيا التي قدمت دعوى أمام محكمة العدل الدولية. والتي اعترفت بأن الدعوى مبنية على أسس صحيحة.