الجزائر ترحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الجمعة بيانا حول التطورات الاخيرة للأزمة في ليبيا الشقيقة.

ووفق بيان الوزارة رحبت الجزائر بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، بهدف الوصول إلى حل سلمي يحفظ مصالح ليبيا والشعب الليبي الشقيق

وجاء وفق إطلاق النار بالإعلانين الصادرين عن كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج و رئيس مجلس النواب عقيلة.

كما سجلت بإرتياح المبادرة التوافقية التي تعكس إرادة الليبيين في تسوية الأزمة وتكريس سيادة الشعب الليبي الشقيق.

من جهة اخرى الجزائر سعت منذ بداية النزاع إلى التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لإيقاف النزيف في ليبيا يضيف البيان.

وفي ذات السياق دعت الجزائر إلى التنسيق مع دول الجوار و برعاية الأمم المتحدة، إلى حوار شامل ودون إقصاء بين مختلف الفرقاء في ليبيا.