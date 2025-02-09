الجزائر ترحب بمخرجات القمة المشتركة بشأن الأزمة في الكونغو الديمقراطية

رحبت الجزائر بمخرجات القمة المشتركة لمجموعة شرق إفريقيا والمجموعة الإنمائية للجنوب الإفريقي بشأن الأزمة في الكونغو الديمقراطية.

وتؤيد الجزائر وفقا لبيان وزارة الخارجية الدعوة التي صدرت بالإجماع عن هذه القمة المشتركة من أجل وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية العسكرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما ترحب الجزائر على وجه الخصوص بتوحيد مساري نيروبي ولواندا في سبيل ضمان معالجة الصراع بطريقة شاملة ومتسقة ومتكاملة.

وأضاف البيان ان الجزائر تعرب عن أملها في أن يمكن صوت الحكمة الذي انبثق عن هذه القمة المشتركة والحس بالمسؤولية الذي ميز أشغالها من إطلاق حوار جدي وذي مصداقية في إطار المسار الجديد الموحد بهدف استعادة السلم والأمن والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة وفي منطقة البحيرات الكبرى بصفة عامة.

وفي الأخير تعرب الجزائر عن استعدادها للعمل، بالتنسيق مع البلدان الإفريقية الأخرى المُمثلة في مجلس الأمن الأممي، في إطار مجموعة “A3+”، على توسيع ومرافقة وتعزيز دعم المجموعة الدولية لهذا المسار الموحد الرامي إلى تحقيق تسوية سلمية وعادلة ودائمة للنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.