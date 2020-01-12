الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت الجزائر بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

كشفت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأحد في بيان لها، أن الجزائر ترحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت الخارجية الجزائرية أن الجزائر تدعو كافة المكونات الليبية ومختلف الأطراف إلى الإلتزام به والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني الشامل.

وذلك من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق.

وذكرت الخارجية الجزائرية بموقف الجزائر الثابت الداعي إلى ضرورة تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبي ليبي، وأكدت تجديد دعوتها لجميع الأطراف لتغليب الحكمة ولغة الحوار من أجل إخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها، والتي ما فتئت تهدد الإستقرار في دول الجوار وفي المنطقة برمتها.

كما أشار بيان الخارجية الجزائرية أن الجزائر ستواصل جهودها للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته في كنف الأمن والاستقرار، بعيدا عن أي تدخل أجنبي، الذي لم يزد الوضع إلا تأزما بالإضافة إلى تعقيده لفرص التسوية عن طريق الحوار.