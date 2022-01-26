الجزائر ترسل مساعدات إلى مالي لليوم الثالث على التوالي

أرسلت الجزائر اليوم الأربعاء، مساعدات إنسانية، متمثلة في 29 طن من المواد الغذائية إلى دولة مالي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن العملية جاءت في إطار عمليات نقل مساعدات إنسانية ممنوحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري لفائدة الهلال الأحمر المالي. حيث تم اليوم الأربعاء 26 جانفي 2022، بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى شحن ونقل الدفعة الثالثة من هذه المساعدات.

وتتمثل المساعدات التي أرسلتها الجزائر في 29 طن من المواد الغذائية المختلفة. على متن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية، في اتجاه مطار باماكو بمالي.

وأضاف البيان، أن عملية النقل تؤكد مرة أخرى مرافقة الجيش الوطني الشعبي لكل المبادرات الإنسانية وإلتزامه الدائم والمستمر في تأدية مثل هذه المهام النبيلة.

كما تعكس هذه المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الدولة الجزائرية لفائدة الشعب المالي، حرص الجزائر على تمتين أواصر الصداقة بين الشعبين والوقوف الدائم إلى جانب الدول الصديقة.

وكانت الجزائر قد أرسلت أمس الثلاثاء شحنة ثانية من المساعدات الغذائية ولقاح سينوفاك المضاد لكورونا إلى دولة مالي.

وتتمثل المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الجزائر في 27 طن من المواد الغذائية. بالإضافة كذلك إلى 100 ألف جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا.

كما تم إرسال شحنة ثانية من المساعدات الإنسانية الى دولة مالي على متن طائرة عسكرية إنطلاقا من مطار بوفاريك بإتجاه مطار باماكو. وتتمثل المساعدات في 27 طن من المواد الغدائية و 100 ألف جرعة لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا.

كما أرسلت الجزائر أول أمس الإثنين مساعدات إنسانية لدولة مالي. و تتمثل في 108 طن من المواد الغذائية و400 ألف جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن عملية المساعدة تأتي في إطار تضامن الجزائر مع دول الجوار.