الجزائر ترسل هبة من المساعدات للصين

أعلنت الرئاسة الجزائرية، عن تقديم هبة من الجزائر لمساعدة السلطات المحلية على مواجهة فيروس “كورونا” في مقاطعة هوباي الصينية.

وتشمل الهبة، 500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز.

وشرعت السلطات الجزائرية في إجلاء أبناء الجالية الجزائرية بمدينة ووهان الصينية.

وأقلعت رحلة خاصة للجوية الجزائرية، باتجاه ووهان الصينية، على الساعة الرابعة صباحا، على أن تعود غدا الاثنين.

للإشارة الرحلة الخاصة ستتكفل بإجلاء الجزائريين العالقين بمدينة ووهان الصينية، البالغ عددهم 36 شخصا ومعظمهم طلبة.

ونقلت الوكالة، عن تصريح المدير العام للوقاية وترقية الصحة الدكتور جمال فورار، أن الطائرة تقل على متنها طاقما طبيا متخصصا.

للتذكير، ناشد الطلبة الجزائريين المتواجدين بمدينة ووهان الصينية السلطات الجزائرية باجلائهم بعد تأزم الوضع في المنطقة بعد انتشار فيروس كورونا.