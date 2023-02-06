الجزائر ترسل 210 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتركيا
بقلم خالد زوبيري
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ليلة اليوم الإثنين، على إرسال مساعدات إنسانية لدولي تركيا وسوريا بحمولة تقدر ب 210 طن.
ويأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد الزلزال العنيف الذي ضرب دولة تركيا و امتد اثره إلى دولة سوريا.
وللإشارة، ضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.
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