الجزائر ترفض “صفقة القرن” و تجدد دعمها للشعب الفلسطيني

أعلنت الجزائر رفضها لـ”صفقة القرن” التي أعلن عنها أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددة دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية.

وقال بيان لوزارة الخارجية أن حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف أو السقوط بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيدة عاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الجزائر أنه لا سبيل للحل من دون إشراك الفلسطينيين، ناهيك إذا كان هذا الحل موجها ضدهم بعد الإعلان عن ما يسمى بـ”صفقة القرن”.

وأعربت الجزائر عن تمسكها بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمة العربية ببيروت والمبنية على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة ، كل الأراضي العربية، مقابل السلام في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارين رقم 242 و 338.

ودعت الجزائر إلى التحلي بروح المسؤولية وإلى ضرورة رص الصف الفلسطيني وتوحيد كلمته، و إلى أهمية تنسيق العمل العربي والدولي المشترك من أجل تجاوز الانسداد القائم حسب بيان الخارجية.