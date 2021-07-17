الجزائر ترفض طلب فرنسا بإعادة 252 “حراق” تخابروا مع أجهزة استخباراتية

رفضت السلطات الجزائرية طلبا تقدمت به السلطات الفرنسية لإعادة 252 مهاجر غير شرعي، دخلوا إلى التراب الفرنسي بطريقة غير شرعية يرغبون في العودة إلى الديار والالتحاق بعائلاتهم بعد أكثر من عام من الإغلاق الحدود الجزائرية بسبب فيروس كورونا الذي تفشي في البلاد، حسب ما أوردته صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية.

وفي وقت أكدت فيه الصحيفة الفرنسية نقلا عن رئيس المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج أنها لا تفهم سبب رفض الجزائر اعادة مواطنين جزائريين الى البلاد، فحسب مصادر “النهار” الخاصة فإن السلطات الجزائرية درست الطلب والقائمة التي تقدمت بها السلطات الفرنسية لإعادة 252 شابا “حراق” لأرض الوطن، إلا أنها اكتشفت وجود بعض الشباب ضمن القائمة تخابروا وتعاملوا مع أجهزة استخباراتية تصنفها الجزائر في خانة الأعداء، لذلك رفضت طلب السلطات الفرنسية إعادة هؤلاء الشباب إلى الجزائر.

وحسب صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية التي أوردت الخبر اليوم السبت، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية فإن 252 شابا يبلغ متوسط عمرهم 36 عاما يرغبون في العودة إلى الجزائر بأي ثمن، ضمن إجراءات العودة الطوعية، ولا يزالون ينتظرون إلى حد الآن بالمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج، بحيث تسمح لهم السلطات الفرنسية العودة إلى بلدهم الأصلي مع الإلتزام والتصريح بعدم العودة مجددا إلى فرنسا مع الحصول على قيمة مالية بالإضافة إلى تذكرة سفر محجوزة من قبل السلطات الفرنسية.

وقال رئيس المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج ديديه ليتشي، في تصريح للصحيفة الفرنسية أن هؤلاء الشباب يرغبون في العودة إلى الجزائر يرفضون الحصول على التعويضات المالية التي تقدمها السلطات الفرنسية والتي من الممكن ان تصل إلى اللآلاف بالعملة الأجنبية.