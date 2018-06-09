الجزائر ترفع إنابات قضائية دولية للتحقيق بقضية 7 قناطير كوكايين 

رفعت الجزائر إنابات قضائية دولية، لمواصلة التحقيق في قضية 7 قناطير من الكوكايين، الانابات سيتم إرسالها لدول أوروبية وأمريكية.

حيث يحمل المتورطون في قضية الكوكايين جنسيات هذه الدول.

وحسب تصريحات المحامي والخبير في القانون الدولي إسماعيل خلف الله لتلفزيون “النهار” صباح اليوم السبت،

فإن الجزائر سترسل إنابات قضائية دولية للعديد من الدول الاوروربية والامريكية.

وهي الدول التي يحمل المتهمون في قضية 7 قناطير من الكيف جنسياتها.

الانابات القضائية الدولية ترفعها الجزائر في إطار الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة بين الجزائر وهذه الدول.

وبخصوص الدول التي سيتم إرسال لها إنابات فأشار المحامي الى أن الأمر يتعلق بكل من إسبانيا باعتبارها بلد مرور وأخر محطة للباخرة قبل دخولها الى الجزائر.

بالاضافة الى البرازيل باعتباره البلد الذي انطلقت منه الباخرة.

إضافة الى ايطاليا وسويسرا باعتبار ان أصحاب شركة الشحن إيطاليين والشركة مقرها بسويسرا.

للاشارة فقد تم حجز أزيد من 7 قناطيرمن الكوكايين بميناء وهران خلال الايام الماضية.

كمية المخدرات كانت محملة على متن حاويات لإستيراد اللحوم المجمدة من البرازيل الى الجزائر.