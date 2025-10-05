الجزائر ترفع إنتاجها من النفط بـ4 آلاف برميل يوميا شهر نوفمبر

قرّرت الجزائر رفع إنتاجها من النفط قدره 4 آلاف برميل يوميا في شهر نوفمبر. كما تم الإتفاق مع الدول الثمانية على رفعٍ للإنتاج ابتداء من شهر نوفمبر 2025، بمقدار 137 ألف برميل يوميا لمجموع الدول.

وشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. في اجتماع وزاري ضم ثماني دول من مجموعة “أوبك+”. المعنية بتنفيذ تعديلات طوعية على إنتاج النفط الخام.

وقد حضر هذا الاجتماع الوزاري أيضا وزراء النفط لكلٍّ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وكازاخستان، والكويت، وسلطنة عمان، وروسيا. بالاضافة كذلك إلى حضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سمير بختي واطارات من القطاع.

وفي ختام المناقشات، التي لم تتجاوز مدتها تسع دقائق، تم الإتفاق على رفعٍ للإنتاج ابتداء من شهر نوفمبر 2025، بمقدار 137 ألف برميل يوميا لمجموع الدول. أما بالنسبة للجزائر، فستسجل زيادة قدرها 4 آلاف برميل يوميا خلال نفس الشهر.

وأكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، أن القرار الذي اتخذته الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك+” يعكس مقاربة حذرة ومتوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق. مع ضمان المرونة اللازمة لمواكبة تطورات الأوضاع الاقتصادية الدولية.

كما أوضح أن الزيادة المعتدلة في الإنتاج المقررة لشهر نوفمبر تأتي في سياق يتسم باستمرار حالة عدم اليقين. حيث لا تزال مستويات الطلب العالمي على النفط قوية. لكنها قد تشهد تباطؤا في وتيرة نموها خلال الأشهر المقبلة.

كما جدد الوزراء تأكيدهم على عزمهم مواصلة التنسيق المنتظم من خلال عقد اجتماعات شهرية. تتيح المتابعة المستمرة لتطورات السوق وضمان التنفيذ الفعال للإجراءات المتفق عليها.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري القادم لمجموعة الدول الثماني من “أوبك+” يوم 02 نوفمبر 2025.

