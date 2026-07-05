الجزائر ترفع حصتها من إنتاج النفط بـ6 آلاف برميل يوميا

شاركت الجزائر، اليوم الأحد، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، في اجتماع الدول السبع من مجموعة أوبك+ المعنية بتنفيذ التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج، حيث تقرر إجراء تعديل جماعي في الإنتاج ابتداء من شهر أوت 2026.

وحسب بيان لوزارة المحروقات، يتعلق الأمر بكل من الجزائر والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وجمهورية كازاخستان، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وروسيا الاتحادية.

وفي ختام الاجتماع، قررت الدول المشاركة إجراء تعديل جماعي في الإنتاج ابتداءً من شهر أوت 2026، بزيادة قدرها 188 ألف برميل يوميا. وذلك في إطار الاستئناف التدريجي للتعديلات الطوعية الإضافية التي تم الإعلان عنها في أفريل 2023.

وبموجب هذا القرار، سيرتفع مستوى الإنتاج المطلوب للجزائر بمقدار 6 آلاف برميل يوميا، ليبلغ 1.001 مليون برميل يوميا خلال شهر أوت 2026.

كما جددت الدول السبع في مجموعة أوبك+ التزامها بالحفاظ على استقرار سوق النفط. من خلال اعتماد نهج حذر ومرن يتماشى مع تطورات أوضاع السوق.

وأكدت الدول المشاركة كذلك التزامها الكامل بإعلان التعاون، مع مواصلة عقد اجتماعات شهرية لتقييم أوضاع السوق، ومستويات الامتثال، وآليات التعويض.