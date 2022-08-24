الجزائر ترفع رصيدها لـ19 ميدالية في البطولة القارية للسباحة

عززت الجزائر رصيدها بخمس ميداليات جديدة، في البطولة الإفريقية للسباحة، الجارية فعالياتها بتونس.

وتوج صيود، بذهبيتين، كانت الأولى في سباق 400 متر (4 سباحات)، والثانية في سباق 50 متر على الصدر.

كما نجح السباح لعرجون عبد الله، بدوره، في حصد الذهب، بتصدره سباق 100 متر على الظهر، بتوقيت 55ثا، 31ج.

وحقق المتخب الجزائري، فضية سباق أربع مرات 100 متر تتابع، فيما نالت السباحة مروى مرنيز، برونزية سباق 100 متر على الظهر.

وبهذا ارتفعت حصيلة الجزائر ضمن البطولة الإفريقية للباحة، إلى 19 ميدالية، منها 8 ذهبيات، 9 فضيات، و2 برونزية.