الجزائر ترفع رصيدها لـ47 ذهبية في البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال

رفع المنتخب الوطني لرفع الأثقال، رصيده إلى 144 ميدالية، من مالعادن الثلاثة، ضمن البطولة العربية الإفريقية لرفع الأثقال الجارية بمصر.

وشهد تحديات اليوم الرابع من هذه البطولة، تتويج الجزائري رضا العيفة، بـ6 ميداليات ذهبية، منها 3 ذهبيات في البطولة الإفريقية.

من جهتها حصدة نهاد بلونيس، ثلاثة ذهبايت في البطولة العربية، وثلاثة فضيات افريقيا، فيما نال بلونيس ثلاثة برونزيات في البطولة العربية.

وتوج عبد الرحمان بلحوت، بثلاثة ذهبيات قاريا، وبرونزيتين عربيا، فيما حصد أمين ميصوار، أربعة فضيات وثلاثة برونزية في البطولة العربية، بالإضافة لثلاثة فضيات إفريقية.

وبهدا بلغ رصيد المنتخب الوطني 144 ميدالية في المنافستين العربية، والإفريقية، منها 47 ميدالية ذهبية.