الجزائر ترفع مساهمتها في راس مال البنك الافريقي

سترفع الجزائر من حصتها في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية من خلال إكتتاب 36.617 سهما إضافيا، وذلك بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد 11 من الجريدة الرسمية.

ويتعلق الامر بالمرسوم رئاسي رقم 24-80, الذي وقعه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في 14 فبراير 2024, والذي يرخص اكتتاب الجزائر في اسهم البنك الافريقي للتنمية, بموجب نظام البنك حول التنازل عن الاسهم.

ويتم دفع اكتتاب الجزائر من اموال الخزينة العمومية حسب الاشكال المنصوص عليها في قرارات مجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية المؤرخة في 29 مايو 1998 و 27 مايو 2010 و 31 أكتوبر 2019 وكذا قرار مجلس إدارة البنك المؤرخ في 20 نوفمبر 2023, حسب نفس المصدر.