الجزائر-تركيا: تدشين ورشة لإستخلاص الزيوت النباتية بوهران

أشرف كمال الدين بوعام المدير العام للصناعة التقليدية والحرف، رفقة سعادة سفير جمهورية تركيا بالجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز، على وضع حيز الإستغلال لورشة إنتاجية و تكوينية لإستخلاص الزيوت النباتية، بدار الصناعة التقليدية بولاية وهران.

واستفادت غرفة الصناعة التقليدية والحرف، من هذه الورشة عن طريق وكالة التعاون التركية TIKA. حيث تهدف إلى رفع من قدرات الحرفيين في مجال استخلاص الزيوت الطبيعية، وتحسين نوعيتها وجودتها.

كما عرفت الشراكة و التعاون مع الوكالة التركية TIKA، تجسيد عدد من المشاريع الإنتاجية و التكوينية . لفائدة غرف الصناعة التقليدية والحرف و في مختلف النشاطات لاسيما النسيج في ولاية تلمسان و الطرز التقليدي بولايتي عنابة و بشار و تحضير النسيج الوبري بولاية الجلفة و تجفيف و تكييف الفواكه بولاية المدية و تحويل التمور و الطاقات المتجددة بولاية بسكرة ، و استخلاص الزيوت الطبيعية بولاية البيض، و ستتوسع مستقبلا إلى ولايات اخرى و نشاطات جديدة.

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