الجزائر-تركيا: تنسيق الجهود للتصدي للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين
وحسب تغريدة للوزير، تم خلال المكالمة الهاتفية، تنسيق الجهود للتصدي للعدوان الذي يتعرض له أشقائنا في فلسطين.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=995148
-
لقي قبل قليل قاصر حتفه في حادث سير بمحور دوران الباهية بوهران. الضحية البالغ من العمر 17 سنة دهسته سيارة من نوع "بارتنار" اردته قتيلا…
-
كشفت اليوم وحدة الجزائرية للمياه، بأن الفرق التقنية قد تدخلت لأجل قطع إيصالين غير شرعين على مستوى منطقة الشرقة القديمة إلى جانب فطع 10 إيصالات…
-
"أوبيجيي" تكبدت خسائر بالملايير
الجناة سرقوا قرابة 4 آلاف متر من أسلاك الكهرباء والهاتف وأنابيب النحاس والماء
تعرض 96 مسكنا اجتماعيا من حصة 190 وحدة سكنية في…
التعليقات (0)