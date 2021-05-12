الجزائر-تركيا: تنسيق الجهود للتصدي للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين

الوطني
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الجزائر-تركيا: تنسيق الجهود للتصدي للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين
بقلم نادية بن طاهر

شكر وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، نظيره التركي، جاويش أوغلو، على اتصاله الهاتفي.

وحسب تغريدة للوزير، تم خلال المكالمة الهاتفية، تنسيق الجهود للتصدي للعدوان الذي يتعرض له أشقائنا في فلسطين.


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