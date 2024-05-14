الجزائر-تركيا.. نحو توقيع اتفاقية تعاون في مجال الشؤون الدينية

عقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، لقاءً مع رئيس الشؤون الدينية التركي سماحة الشيخ الدكتور علي أرباش.

وحسب بيان للوزارة، تبادل الطرفان خلال اللقاء العلاقات التاريخية والعريقة التي تربط البلدين والشعبين، وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، والتحضير لتوقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين.

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